В сети находится всё больше сторонников флешмоба, который с уверенностью можно назвать жестоким. Девушки – участницы, объединившись под хештегом #янехотелаумирать рассказывают примеры домашнего насилия, с которым им пришлось столкнуться. Что скрыто за маской добродетели - защита жертв насилия, или радикальный феминизм, разбирался корреспондент DEITA.RU.

Стоит начать с того, что девушки свои истории сопровождают довольно зрелищными фотографиями – нанеся соответствующий грим, девушки пишут на теле хештег данного флешмоба. Вид на фото говорит весьма красноречиво – девушку избили. Ниже следует текст о том, как именно происходило домашнее насилие. Истории самые разные, но объединяет их одно – испуг, непонимание и ощущение безысходности. Жертвы не знают, куда обратиться за помощью, бывают ситуации, когда женщины находятся далеко от своих родственников – в другом регионе страны.

Автор данного флешмоба Алёна Попова собирает подписи в поддержку законопроекта, который позволил бы на начальном этапе насилия применять меры по защите слабой стороны. Меры предполагают выдачу охранного ордера обидчику - запрет на приближение, угрозы, насилие, преследование. На данный момент собрано порядка полумиллиона подписей, цель авторов – один миллион голосов «За».

Однако в сети можно найти и тех, кто пытается без эмоций подойти к вопросу. По мнению некоторых комментаторов, законопроект может развязать руки женщинам, которые даже за незначительную провинность мужчины поспешат обратиться в органы. Что касается полицейской статистики, нередки случаи, когда во время ссоры жена подаёт заявление на мужа, а после забирает его со словами извинений, мол «помирились». Комментаторы также предполагают, что данный флешмоб организован радикальными феминистками и призван «расшатать» институт семьи в России. В качестве примера приводится несоответствие данных.





Помимо этого, противники законопроекта отмечают высокую эмоциональную составляющую подобных флешмобов. Взывая к эмоциям (а дамы, как известно, весьма эмоциональный народ), авторы проекта могут заручиться мощной поддержкой.

Ситуацию прокомментировала девушка, которая в семейной жизни также столкнулась с насилием. Бывшему мужу доводилось ломать рёбра супруге, поэтому она знает ситуацию «изнутри». В первую очередь девушка советует обратиться к психотерапевту. Несмотря на то, что дама рассталась с обидчиком более десяти лет назад, порядка 30 тысяч рублей ежегодно у неё уходит на оплату услуг психотерапевта. Оказываясь в новых жизненных обстоятельствах, девушка понимает, что многие проблемы берут корни из детства, поэтому просто так, по щелчку пальцев, решить проблему каких-либо отношений невозможно. Когда девушке удалось вырваться из пут токсичных отношений, остро встал вопрос: «Куда идти? Кто мне поможет?».

Поэтому независимо от итогов флешмоба, остаётся актуальным создание центров психологической помощи жертвам домашнего насилия. В идеале подобные организации не только помогли бы адаптироваться жертвам, но и защищали бы их от преследователей.

Софья Корф