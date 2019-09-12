Не досидят: губернаторам предрекли массовые отставки

Большинство глав региона могут уйти со своих мест уже в ближайший год, сообщает DEITA.RU.

Очередной массовый "губернаторопад" прогнозируют эксперты. По их мнению, уже до конца следующего года множество руководителей субъектов России оставят свои кабинеты и занимаемые должности.

Как пишет URA.RU, речь идёт о 16 регионах, в которых полномочия губернаторов заканчиваются в 2020 году. По мнению специалистов, подобная практика уже применялась в ряде субъектов по всей стране и показала свою эффективность.

Расчёт властей строится на том, чтобы представить к новым выборам относительно нового кандидата, который за год своей работы ещё не успевает надоесть жителям региона, а также наделать ошибок, за которые его может не поддержать большинство голосующих.

Таким образом, отправляя "старого" губернатора в отставку за год до выборов, "новый" имеет хорошие шансы избавиться от приставки "врио" на ближайших выборах.

Дмитрий Шевченко