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Не досидят: губернаторам предрекли массовые отставки
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Большинство глав региона могут уйти со своих мест уже в ближайший год, сообщает DEITA.RU.
Очередной массовый "губернаторопад" прогнозируют эксперты. По их мнению, уже до конца следующего года множество руководителей субъектов России оставят свои кабинеты и занимаемые должности.
Как пишет URA.RU, речь идёт о 16 регионах, в которых полномочия губернаторов заканчиваются в 2020 году. По мнению специалистов, подобная практика уже применялась в ряде субъектов по всей стране и показала свою эффективность.
Расчёт властей строится на том, чтобы представить к новым выборам относительно нового кандидата, который за год своей работы ещё не успевает надоесть жителям региона, а также наделать ошибок, за которые его может не поддержать большинство голосующих.
Таким образом, отправляя "старого" губернатора в отставку за год до выборов, "новый" имеет хорошие шансы избавиться от приставки "врио" на ближайших выборах.
Дмитрий Шевченко