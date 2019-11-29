Не думать и тормозить: 8 зимних ошибок водителей назвал эксперт

Каждый год зимой увеличивается количество ДТП, и виной тому не всегда плохие дороги, сообщает DEITA.RU.



С наступлением холодов в российских городах увеличивается количество аварий. Автоэксперт издания «За рулем» расскзал о причинах и самых частых ошибках водителей.

Ошибка 1 – летнее вождение

Резкий старт и тормоз, внезапные перестроения, не соблюдение дистанции и бокового интервала. Всем этим грешат многие водители круглогодично, но на зиму стоит перейти на более спокойный темп вождения.

Ошибка 2 – поздняя смена резины

Такая ошибка может стоить жизни – особенно на загородных трассах. Не стоить верить погоде за окном – если осень перевалила за середину – пора переобуваться, ведь за теплым днем всегда может прийти снегопад.

Ошибка 3 – замерзшая вода в бочке

Зима всегда приходит неожиданно, так что обычное дело – замерзшая вода в омывателе. Рекомендуется заехать на теплую парковку торгового центра, чтобы вода отогрелась, и слить ее. Не забудьте сразу заменить на незамерзайку.

Ошибка 4 – слабый аккумулятор

Если летом и осенью машина заводилась с трудом, то зимой, даже в самый маленький мороз, может не завестись вообще. Более того, пустой аккумулятор не даст даже поставить авто на сигнализацию. К счастью, многие магазины дают скидку на новый аккумулятор, если принести старый.

Ошибка 5 – плохой свет фар

Осенью и зимой темнеет рано, фонари не помогают – свет просто отражается на мокрой дороге. Перед наступлением календарной осени рекомендуем проверить все лампы и наполировать фары.

Ошибка 6 – старые дворники

Не скупитесь и не ленитесь заменить щетки. Если они размазывают грязь по лобовому стеклу, однажды вы можете просто не заметить пешехода или автомобиль.

Ошибка 7 – езда без прогрева

Любому двигателю нужно прогреваться. Иначе его ресурс сильно упадет. Лучше опоздать на работу на 5 минут, чем искать сотни тысяч на новый двигатель и трансмиссию.

Ошибка 8 – не думать при парковке

Зимой стоит думать каждый раз, оставляя авто на парковке. Не только о том, как завтра будет удобнее выезжать, но и чтобы не попасть под упавший с крыши снег или сосульку, не помешать пешеходам, не стать заложником коммунальщиков, которые будут сгребать снег.

Елена Миронова