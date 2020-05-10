Не ездить на пляж – пропускной режим в Приморье станет жестче

На муниципальном уровне контроль за соблюдением режима самоизоляции в Приморье усилят гораздо больше. Каждый район должен будет принять решение о тех мерах, которые будут введены на его территории, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией глава Приморья Олег Кожемяко заявил о том, что участились случаи, когда туроператоры в обход закона предлагают путевки в привлекательные для туристов районы края – Находку, Хасанский, Шкотовский и Лазовский районы.

Теперь главы муниципалитетов смогут сами решать, какие меры следует принять по отношению к нелегальным туристическим группам. Во-первых, как подчеркнул глава края, следует не допускать массового нахождения граждан на пляжах, в прогулочных зонах и различных скверов и парков.

Напомним, за нарушение режима полной самоизоляции могут быть применены штрафные санкции – от 1 до 30 тысяч рублей. На сегодняшний день на 4786 человек были составлены административные протоколы за нарушение введенных ограничений, призванных как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Приморье.