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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Не хочу быть последним президентом» - Лукашенко раскритиковал Россию

Лукашенко

Сейчас Минск ведет переговоры с нефтепоставщиками всех стран. В их числе также США и Саудовская Аравия, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова лидера страны Александра Лукашенко, по мировой цене указанные страны готовы продавать Белоруссии нефть в любых количествах.

Кроме того, глава государства отметил, что «качество там лучше». По мнению Лукашенко, Россия специально сделала «налоговый маневр» для того, чтобы иметь возможность угрожать суверенитету соседней страны.

Лидер Белоруссии заявил, что Россия готова поставлять нефть лишь по расценкам, превышающим мировые.

Однако, Лукашенко выразил надежду на то, что Кремль вернется к «нормальным отношениям» с со столицей соседнего государства и перестанет высказывать угрозы в адрес независимости и суверенитета Белоруссии.

Отметим, недавно в Белоруссии ввели экологический налог на транзит нефти – ставка по налогу на прибыль составит 50%. Это сделано для дополнительных гарантий экологической безопасности страны.

Напомним, что Александр Лукашенко, согласно недавним опросам ВЦИОМ занял первое место популярности среди россиян – результаты исследования говорят о том, что в России любят и уважают украинского «батьку».

Александра Маслова

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