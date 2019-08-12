Как морально подготовить детей к началу нового учебного года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT. Несколько подсказок родителям дал главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.

Первый его совет – начинать снижать контроль за действиями ребенка и позволить ему самостоятельно планировать время. Объяснить, что теперь он становится взрослее и отправляется в школу, чтобы научиться интересным и важным вещам, а также проявить свои способности.

Чтобы поладить с одноклассниками, нужно замечать, что интересно другим детям и чем они увлечены.

Не ругайте ребенка, если у вас нет на то серьезных причин. Неспособность концентрировать внимание в течение всего урока – это естественно на данном этапе, поэтому нет ничего странного в том, что часть материала он не усвоит.

Хвалите детей как за хорошие результаты, так и за стремление достичь таких результатов. Поддержите и направьте их в сложный для них период.

Анастасия Туркова