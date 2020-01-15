«Не исчерпала»: Путин рассказал об изменениях в конституции

Президент Владимир Путин сообщил федеральному собранию о том, что конституция России принципиально меняться не будет, а также рассказал о том, какие требования будут предъявляться к главне государства, сообщает DEITA.RU.



Путин напомнил, что существующая конституции была создана в критическое время, когда в столице проходили вооруженные столкновения а на Северном Кавказе существовал очаг терроризма. При этом ,по словам президента, эта конституция еще себя не исчерпала и глобальных изменений не требует.

Вместе с тем, российский лидер сказал и о том, какие изменения могут быть внесены в пункт о президентстве. По его словам, обязательным будет проживание в России в течение последних 25 лет. и на момент начала президентской кампании - соответственно. Двойного гражданства у будущего президента, по мнению Путина, быть не должно.

Высказался президент и о резонансном вопросе касательно слова подряд» в пункте о сроках и количестве времени нахождения у власти. Путин считает этот вопрос непринципиальным, но готов к тому, чтобы эти изменения внести.

Василий Кучин