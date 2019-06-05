Украинским паломникам для того, чтобы взойти на Афон, теперь понадобится справка, сообщает DEITA.TU.



Игумены афонских монастырей попросили паломников заранее подготовить справки, которые должны подтвердить, что верующие - приверженцы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое обращение размещено на ее официальном сайте.

«Все паломники из Украины, которые отправляются на Святую гору Афон, при себе… кроме документов (загранпаспорта и диамонитириона), должны иметь еще и справку, которая свидетельствует об их принадлежности к Украинской православной церкви», - сообщает УПЦ.

Добавим, что на Святую гору Афон взойти не так-то просто. И дело здесь не в высоте горы, которая, к слову, составляет 2 033 метра и в административном устройстве Греции именуется «Автономное монашеское Государство святой горы».

Все дело в том, что у паломника должен быть диамонитирион - специальное письменное разрешение, которое дает право на посещение Афона. При этом, как уточняется в УПЦ, справка с указанием срока пребывания должна быть оформлена на бланке епархиального управления, подписанном епархиальным архиереем и заверенном печатью. Накануне, 3 июня, циркуляр Киевской митрополии был направлен всем епархиальным архиереям Украинской Православной церкви.

Напомним, как рассказывало DEITA.RU, в декабре прошлого года на Украине, в результате соединения двух неканонических церковных структур, образовалась «новая церковь». Каноническая Украинская православная церковь, УПЦ, возглавляемая митрополитом Онуфрием, отказалась участвовать в этом объединении.

Добавим, что в апреле 2019 года 12 старцев Святой горы Афон в своем письме высшему органу управления «монашеской республики» - Священному Киноту - обвинили Константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви.

Инна Эстрина