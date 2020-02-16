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«Не лей мне спирт на рану» - врачи рассказали об опасности водки

водка

Спирт, содержащийся в водке и виски, имеет антисептическое действие

Врач-терапевт рассказал, почему использовать спиртные напитки в качестве дезинфицирующего средства крайне нежелательно. Об этом читайте в материале ИА DEITA.RU со ссылкой на публикацию «Российской газеты».

Медики признают, что спирт, содержащийся в водке и виски, имеет антисептическое действие, однако, имеет и побочные эффекты.

Так, водка сильно сушит кожу, мешает быстро заживать ране и убивает естественную микрофлору кожи.

«В критическом случае спирт и водка могут подойти для обработки краев раны. Но следует помнить, что водка травмирует кожу, обжигает ее. Можно использовать алкоголь, но только в крайнем случае – предпочтительнее медицинские средства», - отмечают врачи. 

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