Комитет по экономической политике и собственности рекомендовал Законодательному Собранию поддержать кандидатуру Марины Шемилиной для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае на новый срок, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Кандидатуру Марины Шемилиной внес в приморский парламент для согласования глава региона в соответствии с положениями краевого закона «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей». Представляя депутатам кандидатуру для назначения на должность бизнес-омбудсмена, врио губернатора Приморья Олег Мельников отметил, что Марина Шемилина отвечает всем требованиям, предъявляемым к соискателю, и пользуется большим доверием и уважением среди представителей бизнес-сообщества. В 2014 году была назначена на государственную должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае на пятилетний срок. За это время Марине Шемилиной удалось на высоком профессиональном уровне наладить работу правозащитного института и создать механизмы оперативного решения возникающих вопросов.



Депутаты комитета по экономической политике и собственности также поддержали инициативу губернатора Приморья о продлении полномочий действующего бизнес-омбудсмена.



«Как известно, начинать любое дело всегда тяжело. Но Марине Анатольевне удалось за короткий период организовать работу института уполномоченного по защите прав предпринимателей в нашем крае. Наиболее важным считаю то, что в муниципальных образованиях края была создана сеть помощников бизнес-омбудсмена. Это большая и по-настоящему нужная работа, которая особенно востребована в небольших населенных пунктах, где предприниматели зачастую не знают, как им отстоять свои права и добиться справедливости. Именно институт помощников во многом спасает предпринимателей, у которых сейчас не самые лучшие времена», - высказался в поддержку Марины Шемилиной заместитель председателя комитета Алексей Козицкий. При этом он выразил надежду, что энергия, опыт и профессионализм бизнес-омбудсмена помогут Приморскому краю выйти на передовые позиции в стране по развитию предпринимательства.



Председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко также считает правильным решение главы Приморья назначить уполномоченным по защите прав предпринимателей именно того человека, который проявил себя на этой должности с самой положительной стороны и достиг конкретных результатов. «Как председатель комитета я часто встречаюсь с предпринимателями края, бываю на различных мероприятиях, которые проводит бизнес-сообщество, и вижу, насколько Марина Шемилина узнаваема в предпринимательской среде, насколько она прогружена в материал и остро чувствует проблемы. Во многом, на мой взгляд, это из-за того, что Марина Анатольевна имеет богатый профессиональный опыт (ее карьера началась с должности помощника продавца) и сама прошла через перипетии предпринимательства», - озвучил свою позицию депутат.



По итогам заседания комитета вопрос о согласовании кандидатуры для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае будет внесен в повестку очередной сессии Законодательного Собрания, которая состоится 24 июля. Решение депутаты будут принимать тайным голосованием.



Дмитрий Санников