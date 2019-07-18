Телеведущий Владимир Познер озвучил условие своего возможного отъезда из России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

В беседе с неким молодым человеком Познер отвечал на вопрос, как бы он поступил, став снова тридцатилетним: предпочел бы уехать из России или остался бы менять страну к лучшему. Сам спрашивающий признался, что собирается уезжать в Калифорнию.

Познер ответил, что ему сложно представить себя тридцатилетним, и что ответа на вопрос у него нет. Сейчас для него переезд из страны означает невозможность жить в ней. Ведь эта страна – родина, здесь родной язык и близкие, привычный мир. Уезжать навсегда – безнадежная перспектива. При этом телеведущий признался, что жить в России больше не может.

Также он добавил, что человек вполне может уезжать за лучшей жизнью в другие страны, если ему так хочется, но он должен быть готов к тому, что в глазах окружающих он так и останется иностранцам, каких бы ни добился успехов.

Анастасия Туркова