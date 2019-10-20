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«Не можем попасть домой» — региональная трасса парализована
В Приморье в воскресенье, 20 октября, автомобильный затор парализовал трассу регионального значения Находка — Артем, сообщает DEITA.RU.
Судя по Яндекс. Картам, приморская трасса в сторону Владивостока стоит сразу в трех местах. В районе поворота на Партизанск протяженность пробки превышает три километра. В том же направлении на подъездах к штыковскому мосту образовался затор, длина которого достигает пяти километров. Чуть дальше, на подъеме, тоже сформировалась пробка.
Автомобилисты, которые на данный момент находятся в пробке, уверяют, что стоят уже не первый час. «Не можем попасть домой», — жалуются они.
Екатерина Брязгунова