«Не можем попасть домой» — региональная трасса парализована

В Приморье в воскресенье, 20 октября, автомобильный затор парализовал трассу регионального значения Находка — Артем, сообщает DEITA.RU.

Судя по Яндекс. Картам, приморская трасса в сторону Владивостока стоит сразу в трех местах. В районе поворота на Партизанск протяженность пробки превышает три километра. В том же направлении на подъездах к штыковскому мосту образовался затор, длина которого достигает пяти километров. Чуть дальше, на подъеме, тоже сформировалась пробка.

Автомобилисты, которые на данный момент находятся в пробке, уверяют, что стоят уже не первый час. «Не можем попасть домой», — жалуются они.

Екатерина Брязгунова



