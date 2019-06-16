Жители дома по улице Горького ждут обещанного уже три года, сообщает DEITA.RU.

Приморье стало очередным регионом, которому на помощь приходит Общероссийский народный фронт. Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина не просто лично познакомилась с проблемами, о которых ранее приморцы сообщали в региональное отделение ОНФ, но и со знанием дела разбиралась в запутанном клубке жилищных проблем.

Многоэтажка на улице Горького в Уссурийске — многолетняя «головная боль» десятков семей. С 2017 года тянулся их ремонтные мучения - с тех пор, как в доме появились проблемы с горячей, холодной водой, канализацией.

Как выяснила в ходе своей поездки в Уссурийск Светлана Калинина, первоначально все ремонтные работы должны были завершиться в 2017-м, но затем они были перенесены на 2018 год. Сегодня прошла уже половина 2019-го, а все никак не доделают.

«У нас был хороший, сухой подвал, — рассказали жители, — но во время проведения ремонта повредили канализацию».

«За эти несколько лет, что шел ремонт, канализационной водой несколько раз заливали подвал, — добавила директор ЖЭУ Ульяна Бахарева, — столько бумаг написали по этому поводу, все бесполезно, результат нет. Подрядчик не может очистить подвал, хотя для этого особая квалификация не нужна. Горячая вода и канализация доделаны, но Фонд капремонта дом не принимает».

На вопрос, почему в течение трех лет творится такое безобразие и не меняется подрядчик, местный представитель Фонда капремонта пояснила, что еще не выполнено три вида работ, поэтому ремонт не принимается. Также нельзя расторгнуть договор, так как 80 процентов работ выполнено.

«Ремонт должен был быть закрыт 31 декабря прошлого года, почему не сделали?» — обратилась к представителю подрядчика Калинина. И услышала в ответ: «Мы не успели».

По словам члена Центрального штаба ОНФ и координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды, такая ситуация, когда люди мучаются годами от недобросовестных подрядчиков, просто недопустима. Также недоумение вызвало то, что такой нерадивый исполнитель до сих пор не внесен в реестр.

«Необходимо вносить таких в реестр недобросовестных подрядчиков и просто гнать их с рынка. Если не может сделать, зачем взялся? — отметила Светлана Калинина. — Не нужны такие подрядчики! Очистить подвыл: 10 дней, чтобы закрыть все работы», - обратилась она к подрядчику. Тот пообещал все сделать. Жители надеются, что на этот раз слова с делом не разойдутся.

Еще одна встреча с жильцами проблемного дома закончилась неожиданно. Как рассказал в беседе житель пятиэтажки по улице Военное шоссе, 117б в Уссурийске, после ремонта крыши многие квартиры залило, потому что дождевая вода спокойно проникала в огромные щели и дыры в кровле.

«Мы даже на тротуаре болты подбирали, которые с крыши падали во время непогоды, — рассказал житель дома Владимир. — Везде щели, провели ремонт кое-как, и делали долго. Сначала работали какое-то время, потому ушли, затем рабочие снова вернулись, но крыша до сих пор не сделана», — сказал собеседник. Также, по словам жильцов, им не заплатили за ремонт или не отремонтировали квартиры после затопления. Хотя подрядчик и обещал все сделать.

Но Светлана Калинина, которая имеет большой опты работы с такой сложной сферой как ЖКХ, разобралась в ситуации на месте. И, как выяснилось, здесь не все было однозначно. Правд оказалось несколько. Жильцы пострадали, их затопило после некачественного ремонта кровли, но многие из них отказались от предложенного ремонта и требовали возместить ущерб деньгами. А кто-то даже заказал индивидуальную экспертизу и оценил ущерб в 400 тысяч рублей.

«Безусловно, подрядчик должен устранить свои недоделки и провести ремонт там, где затопило, — отметила Светлан Калинина, — но и разъяснить необходимо жильцам, что они не имеют права требовать у подрядчика евроремонт всей квартиры. Сумма в 400 тысяч рублей — это не ущерб в местах затопления. Причем подобных случаев достаточно много, но в этом деле важна честность – управляющей компании, жильцов, подрядчика.

Какой в данной ситуации вижу выход? Еще раз проверить все претензии жильцов: нельзя в такой ситуации играть и использовать свое положение: подпишу – не подпишу акт выполненных работ. Надо работать по-честному. Безусловно, ущерб тем, чьи квартиры пострадали от затопления, подрядчик должен возместить, и это сделает, но не деньгами, а проведя ремонт: выполнить ремонт квартир надо качественно так же, как и ремонт крыши», — отметила Светлана Викторовна.

К ремонту кровли необходимо подходить ответственно и все должно быть выполнено в соответствии с проектом.

Инна Эстрина