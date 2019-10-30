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Не надеяться на пенсию советуют приближенные к правительству

пенсия

Эксперт заявил, что пенсия не убережет от бедности, сообщает DEITA.RU.

Экономист, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец сделал интересное заявление. Как пишет Ura.ru, эксперт рекомендует россиянам не рассчитывать на пенсию.

По мнению эксперта, пенсии от государства хватит только на самый минимум – не дать умереть с голода и защитить от нищеты. Однако на то, чтобы жить достойно и на стать бедным, этих денег не хватит.

Совет, который экономист дал всем молодым россиянам, простой: начинать откладывать на старость, думать, как скопить побольше и отказаться от многих товаров и услуг, чтобы отложить как можно больше

Ранее общественность обсуждала заявление главы ПФР о том, что в структуре нет средств для того, чтобы индексировать пенсии работающим пенсионерам. Его слова поставили под сомнение многие, однако это все равно ничего не дало.

Елена Миронова

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