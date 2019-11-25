«Не нравится – не ешь»: горожане поддержали грязнулю-мясника

Жалоба на торговлю в антисанитарных условиях поступила в один из городских пабликов Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Как сообщил подписчик, на одной из улиц краевого центра часто можно увидеть грузовик, на котором просто разложены куски мяса. Судя по фото, нет никаких специальных условий хранения для продукта – по мнению владельца, мороз на улице – уже достаточное условие для хранения мяса. Лежат куски прямо на кусках ткани, тоже, как видно, совсем не чистых.

«С пятницы тут стоит, когда температура на улице была +8-9 градусов. Ночью мясо хранится прямо в грязном кузове. Обращались уже в полицию, администрацию, Роспотребнадзор! А он как торговал, так и торгует», - заявляет автор поста.

Однако, комментаторы решили придерживаться позиции «не жили хорошо – не надо и начинать», поддерживая недобросовестного предпринимателя.

«В советские времена мясо рубили в подсобке магазина на обычной деревянной чурке, с мясными тушами особо не церемонились, кидали нарубленные куски на деревянные поддоны, и никому и в голову не приходило ходить и жаловаться», - пишет один из подписчиков.

«Не нравится, не покупайте. Все гениально просто», - вторит ему другой.

«Автор, ешь мясо, нашпигованное уколами и гелем, проходи мимо натурально мяса», - высказывается еще один комментатор.

Александра Маслова