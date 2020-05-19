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Не нужно перекладывать ответственность: Путин раскритиковал правительство

Путин

Критика была вынесена после доклада главы Минздрава

После доклада главы Минздрава Михаил Мурашко Путин раскритиковал действия правительства, сообщает ИА DEITA.RU.

Михаил Мурашко рассказал Путину о статистических данных по выплатам врачам и уточнил, что по этому механизму существовали вопросы к действиям главврачей и отдельных региональных лидеров.

Однако президент заметил: если бы в постановлении правительства нормы, характер и критерии выплат были бы прописаны четче, вопросов у регионов было бы меньше. В конце речи Путин похвалил Кабмин: «Хорошо, что сделали выводы», - но сам факт критики налицо.

Кроме того, масла в огонь подлил представитель ОНФ, находящийся на прямой связи с Путиным и правительством. 

Он отметил, что согласно мониторингу, на первом его этапе 14 и 15 мая только 19 процентов докторов получили деньги. Второй этап, прошедший 18 -19 мая, показал значение в 79 процентов.

Кроме того, подавляющее большинство докторов не понимают, как именно начисляются деньги. Для решения вопроса необходимо проводить консультации - считают в ОНФ. 

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