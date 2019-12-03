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«Не нужны стране»: заморозка пенсий поссорила депутатов

военный билет, документы

Очередная заморозка военных пенсий вызвала споры в Госдуме. Некоторые депутаты опасаются возвращения в девяностые, сообщает DEITA.RU.

Депутаты считают эту меру открытым злоупотреблением офицерской честью. До 2021 года указом президента Владимира Путина заморожена индексация военных пенсий на 2 процента. Бывшие военные продолжат получать 73,68% своих армейских окладов на пенсии.

Так, зампредседателя комитета Госдумы по обороноспособным Александр Шерин сказал, что такое решение отражает реальное отношение существующей власти к армии. Она нужна только тогда, когда у границ страны становится горячо, и необходимо защитить государственные интересы. 

В остальное же время интересы военных не играют для власти особой роли. Фактически, в это время они будто не нужны стране. Шерин сказал, что бедственное положение военных никогда не спровоцирует их выходить на улицу с протянутой рукой. 

Это люди иного склада, выдержки и воспитания. Они всегда молча выполняют и выполняли свой долг - даже в девяностые годы, когда не видели денег месяцами. По его мнению, чиновники используют воинскую честь, как инструмент - и открыто играют на этом в своих интересах.

С его стороны прозвучала громкая инициатива - поставить военных на учет нефтяных компаний. 

Он считает несправедливыми льготы нефтяникам, которые спокойно работают на территории нашей страны,  и предлагает разделить преференции. На протяжении девяти лет, по его мнению, на эти льготы можно было индексировать военные пенсии.

Правительство установило на 2020 год уровень инфляцию в 3 процента. Гражданским пенсионерам с 1 января индексируют выплаты на 6,6 процентов, а военным - на те же три. Депутат считает это несправедливым.

Кроме того, он возмущен тем фактом, что сама индексация для бывших армейских чинов начнется только с 1 октября, в то время как гражданских она идет с начала года.

Пенсионные запросы военных уже не в первый раз попадают в информационное поле. Так, по анализу одного из негосударственных пенсионных фондов, наибольшие притязание в пенсии высказали военные пенсионеры - порядка 20% опрошенных сказали, что хотели бы пенсию в размере 100 тысяч рублей.

Василий Кучин

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