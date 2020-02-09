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«Не отпускайте жен и дочерей»: хабаровский маньяк еще не пойман
Неизвестный мужчина нападает с ножом на женщин в Хабаровске
Хабаровские следователи ведут расследование резонансного дела о нападениях на женщин, сообщает DEITA.RU по материалам Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.
Как рассказали следователи, 5 и 8 февраля 2020 года в Индустриальном районе Хабаровска двум женщинам причинены ножевые ранения. Потерпевшие доставлены в лечебные учреждения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую входят наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.
По имеющейся информации, маньяк подкарауливает своих жертв и
со спины наносит несколько ножевых ударов.
«Считаю своим долгом предупредить жителей Южного микрорайона, чтобы были осторожны, а мужчины не отпускали своих жен и дочерей в позднее время одних на улицу. Как мне рассказал источник близкий к правоохранительным органам, ситуация находится на особом контроле. Для паники нет повода, но бдительность лишней не будет», - пишет в социальных сетях депутат Думы города Хабаровска Александр Каян.