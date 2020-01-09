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«Не ожидал, что попаду в такой ад»: Шамсутдинов написал открытое письмо
Расстрелявший сослуживцев в Забайкальском крае рядовой
Рамиль Шамсутдинов раскаялся в том, что не смог сдержаться, открытое письмо
опубликовал его адвокат Руслан Нагиев, сообщает DEITA.RU.
В своем письме Шамсутдинов пишет, что искренне соболезнует родным и близким убитых им солдат. Рядовой сообщает, что только сейчас начинает осознавать, сколько горя он принес семьям - но в то же время замечает, что у него фактически не было выхода, и сработал инстинкт самосохранения, сдержаться он не мог: «бежать и жаловаться было некуда».
Рамиль отметил, что не бегал от армии и хотел связать свою жизнь со служением Родине, но «не ожидал, что попадёт в такой ад».
Он не помнит, в какой именно момент он сорвался. Терпеть над собой издевательства дальше солдат не мог. Шамсутдинов жалеет, что сломал жизнь родственникам погибших и испортил жизнь себе.
Кроме того, он поблагодарил всех, кто его поддерживает, и в первую очередь своего отца. Ранее Шамсутдинов запретил отцу навещать себя, так как боялся за его здоровье. Отец срочника после известия о случившемся перенес инсульт.
Письмо солдата опубликовал его адвокат Руслан Нагиев. Напомним, в октябре 2019 года в воинской части в Забайкалье Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли, двое получили ранения.
По имеющейся информации, трагедия случилась после караула. Сослуживцы обещали жестокое наказание для рядового, а до инцидента несколько суток практически не давали ему спать.
Как рассказал выживший сослуживец бойца, как только молодой человек закрывал глаза, его выгоняли на плац делать физические упражнения. Несколько раз бегать и отжиматься приходилось в костюме химзащиты.
Кроме того, военнослужащий признался, что у Шамсутдинова забирали деньги и отбирали банковскую карточку.
Рамилю грозит пожизненный срок за убийство более двух человек. Но до финала в этом деле еще далеко. Ведь уже завершилось расследование дела о неуставных отношениях. По нему пострадавшими проходят сам Шамсутдинов и трое его сослуживцев. Солдаты были оправданы, и этот факт может в итоге смягчить наказание для главного виновника трагедии.
Василий Кучин