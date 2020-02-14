Не платить за капремонт разрешат новой категории граждан

Новая категория россиян освобождается от уплаты взносов по капремонту, сообщает ИА DEITA.RU. Не платить деньги за будущий ремонт дома разрешат жителям населенных пунктов, готовящихся к расселению.



Как пишет «Российская газета», сейчас правительство обсуждает возможность расселения 12 населенных пунктов. Все они находятся на Дальнем Востоке: 10 в Магаданской области и еще 2 в Приморье. Теперь жители этих поселков и городов смогут не платить взносы за капремонт. Такое право они получат после того, как власти официально признают необходимость закрытия и выпустят соответствующие приказы.

Как только правительство распорядится закрыть населенные пункты, строчка капремонт из квитанций ЖКХ всех жильцов пропадет. Более того – людям вернут все внесенные ранее средства. Пока город не будет полностью расселен, дома продолжат ремонтировать в текущем режиме – например, ремонт крыши или замена окон в подъезде.

По данным «Российской газеты», расселить поселки в двух дальневосточных регионах хотят уже в следующем месяце.