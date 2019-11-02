Не платить за ЖКХ разрешит Госдума

По мнению парламентариев, существующие правила слишком сложны для обычных людей, сообщает DEITA.RU.



Депутат Госдумы Василий Власов предложил коллегам изменить правила оплаты услуг ЖКХ в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как считает депутат, сейчас, если на некоторое время отключают воду, свет или отопление, позже делают перерасчет. Однако эта схема слишком сложная непонятная для большинства россиян. Процедуру необходимо сделать проще и справедливее для собственников жилья.

Власов предлагает следующее: закрепить в законодательстве право собственников не оплачивать услуги ЖКХ, если в учетном месяце были отключения воды, света, газа, отопления или водоотведения. Также отказаться от платежей разрешат в том случае, если вода не соответствует нормам, принятым в России.

Елена Миронова