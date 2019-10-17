Не по-путински: ГИБДД установит фоторадары на машины ДПС

Идея о мобильных комплексах фиксации на машинах ДПС пойдет в разрез с приказами Путина, сообщает DEITA.RU.



ГИБДД представило новое устройство под названием «Кордон.Про – М».

Предполагается, что оно придет на смену классическим треногам и будет крепиться к борту автомобиля ДПС, что позволит фиксировать нарушителей во время их движения.Комплексы будут установлены на крыше или днище автомашины.

Таким образом, замеры скорости будут присходит в массовом порядке, хаотично. Такие меры только увеличат количество штрафов - ведь тренога стоит на месте, как и инспектор ДПС, дежурящий на посту, а эти устройства мобильны.

В потоке автомашин незначительные превышения скорости случаются регулярно, а техника не знает понятия «человеческий фактор». Автомобилисты захлебнутся от штрафов.

Такой подход противоречит «месседжу» президента Владимира Путина, который еще по лету недвусмысленно высказался о камерах и штрафах.

Президент приказал открыть все фиксирующие устройства в свободный доступ, не прятать их в кустах и изменить сам подход к регулированию дорожного движения. Не пытаться выписать как можно больше штрафов, а реально работать над безопасностью ПДД.

Не является ли новая разработка ГИБДД попыткой обойти путинские указания и продолжить душить людей разными штрафами и списаниями? Не пытается ли ГИБДД любой ценой спасти любимую кормушку?

Новая система - это новый этап недоверия к полиции со стороны водителей. И без того натянутые отношения можно испортить до конца, обложив людей данью.

К слову, предполагается, что эти комплексы станут альтернативой сокращения штата дорожных полицейских.

Однако камера никогда не определит состояние водителя. Алкогольное или наркотическое опьянение, или психологическое расстройство - причина неадекватного поведения на дороге так и о останется тайной.

Депутат Вячеслав Лысаков в пух и прах разнес новую систему.

Досталось и Ростеху, который, по его словам, часто наклеивает свои лейб на китайскую дешевую технику. По словам парламентария, даже обращения в суд в этом случае не помогут, так как в суде ничего не докажешь - прибор прошел сертификацию, а значит его показания являются истина в последней инстанции.

Напомним, ранее после указания президента Путина ГИБДД на своем сайте рассекретило расположение и функции фиксирующих устройств по всей стране. Правда, тут же после анонса сайт инспекции подвис либо от количества желающих, либо по причине технического сбоя. Сейчас сервис работает в тестовом режиме.

Василий Кучин