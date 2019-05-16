16 Май 2019, 19:05
"Не подлизываться" – вот что США запретили делать с Путиным
Источник изображения: kremlin.ru
Америка опять указывает другим странам как выстраивать внешнюю политику, сообщает DEITA.RU.
В конгрессе США решили дать советы руководству Турции. В частности, несколько членов палаты представителей призвали Эрдогана отказаться от покупки российского вооружения. По их мнению, приобретение ракет С-400 приведёт к отказу в покупке американских самолётов F-35.Риторику американских депутатов передаёт агентство Reuters. Как добавили в конгрессе, Эрдогану не следует "подлизываться" к Путину с помощью подобной покупки.
В Турции между тем заявляют, что не намерены откладывать приобретение российских систем ПВО, несмотря на давление Соединенных Штатов, поскольку сделка с Россией выгоднее с финансовой точки зрения.
Дмитрий Шевченко
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