Америка опять указывает другим странам как выстраивать внешнюю политику, сообщает DEITA.RU.

В конгрессе США решили дать советы руководству Турции. В частности, несколько членов палаты представителей призвали Эрдогана отказаться от покупки российского вооружения. По их мнению, приобретение ракет С-400 приведёт к отказу в покупке американских самолётов F-35.

Риторику американских депутатов передаёт агентство Reuters. Как добавили в конгрессе, Эрдогану не следует "подлизываться" к Путину с помощью подобной покупки.

В Турции между тем заявляют, что не намерены откладывать приобретение российских систем ПВО, несмотря на давление Соединенных Штатов, поскольку сделка с Россией выгоднее с финансовой точки зрения.