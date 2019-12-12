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6 Декабрь 2019, 18:15

Не проехать: отдаленное село попало в снежную блокаду

горы снег

Одно из сахалинских сел оказалось в фактической блокаде из-за снегопада, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в правительстве области, информация о снежной блокаде Рыбновска Охинского района поступила в социальных сетях лично главе региона Валерию Лимаренко от одной из местных жительниц.

Дело в том, что предприниматель, доставлявший продукты в село, нанял два авто повышенной проходимости. Однако, под весом одной машины обвалился мост. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.

Проехать в село сегодня из-за колоссальных снежных заносов не представляется возможным.

Теперь региональная власть собирается помочь району с ремонтом моста. Кроме того, за событиями в селе ведет наблюдение МЧС региона.

В администрации края отмечается, что 12 декабря в населенный пункт последует работая группа медиков, полиции и спасателей. В крайних случаях регион готов призвать санавиацию.

 

Александра Маслова

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