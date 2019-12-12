Новости
Госдума приняла поправки в закон о пенсии
13 Декабрь 2019, 00:30
МРОТ, курилки и содержание детей в тюрьмах: депутаты приняли законы
12 Декабрь 2019, 23:45
Более 5 млн рублей выделили депутатам на путевку в Австралию
12 Декабрь 2019, 23:15
Орешкин сказал, что ждет экономику в новом году
12 Декабрь 2019, 22:45
Кремль уверен, что Европа прячет у себя террористов
12 Декабрь 2019, 22:15
Шойгу сообщил о ЧП в армии
12 Декабрь 2019, 21:45
Пятницы должен опасаться каждый владелец квартиры
12 Декабрь 2019, 21:15
Поборы с бизнеса увеличат в разы
12 Декабрь 2019, 20:45
Не проехать: отдаленное село попало в снежную блокаду
Одно из сахалинских сел оказалось в фактической блокаде из-за снегопада, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в правительстве области, информация о снежной блокаде Рыбновска Охинского района поступила в социальных сетях лично главе региона Валерию Лимаренко от одной из местных жительниц.
Дело в том, что предприниматель, доставлявший продукты в село, нанял два авто повышенной проходимости. Однако, под весом одной машины обвалился мост. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.
Проехать в село сегодня из-за колоссальных снежных заносов не представляется возможным.
Теперь региональная власть собирается помочь району с ремонтом моста. Кроме того, за событиями в селе ведет наблюдение МЧС региона.
В администрации края отмечается, что 12 декабря в населенный пункт последует работая группа медиков, полиции и спасателей. В крайних случаях регион готов призвать санавиацию.
Александра Маслова