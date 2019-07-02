Утром во вторник, 2 июля, в приморском городе Уссурийске произошло курьезное ДТП, сообщает DEITA.RU со ссылкой на паблик mark2_che.

Судя по кадрам, груженая фура не смогла пройти под мостом и застряла. Чтобы благополучно миновать проезд, не хватило всего лишь несколько сантиметров, так как застряла задняя часть контейнера.

О пострадавших на данный момент информации не поступало.

Стоит отметить, что подобные ситуации в этом месте случаются регулярно. Интересно, что задеть контейнером потолок туннеля — полбеды. 21 июня текущего года там не смог пройти автовоз, груженный автомобилями. В результате одна из легковушек была искорежена до неузнаваемости.

Екатерина Брязгунова