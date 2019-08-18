На трассе в Приморье поздно вечером в субботу, 17 августа, были замечены северокорейские рыбаки, сообщает DEITA.RU. Местному автомобилисту удалось запечатлеть их на камеру, а паблик «Экипажи ДПС» опубликовал видео.

По словам автора видео, в Ольгинском районе иностранные граждане с рыболовецких шхун уже не просто приплыли к берегу, а высадились и сидят на трассе.

Ранее прошла информация о том, что рыбаки из КНДР спокойно разгуливают по берегу и никто их не контролирует.

Напомним, из-за разрушительного тайфуна «Кроса» порядка 150 иностранных судов запросили разрешение переждать непогоду у российских берегов. В четверг и пятницу можно было наблюдать огромное количество судов в разных бухтах Приморья.

Екатерина Брязгунова