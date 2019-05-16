К российским предпринимателям ищут новый подход, сообщает DEITA.RU.

В Госдуме обсудят замену проверок бизнесменов на визиты инспекторов. Специалисты должны будут помогать предпринимателям избегать нарушений. Об этом рассказал "Известиям" заместитель министра экономического развития Савва Шипов.

Также чиновник раскрыл, что подразумевается под визитом. Как оказалось, инспекторы смогут приходить без разрешения прокуратуры и предупреждения. Задачей контролирующего органа будет посмотреть, как всё работает на самом деле.

Шипов уточнил, что такой подход позволит предпринимателю узнать много нового о том, как правильно вести бизнес.