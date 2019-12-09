«Не пускайте детей»: владивостокцев пугают минированием школ

Несколько школ во Владивостоке сейчас проверяет полиция и спецслужбы, сообщает DEITA.RU.

Так, по сообщению очевидцев и городских пабликов, сегодня, 9 декабря, день у школьников и педагогов будет нелегким – в несколько образовательных учреждений города уже пришли сообщения о минировании.

«В здании школы проводится проверка. Вход в здание запрещён. Детей в школу не отправлять», - пишут учителя в пабликах.

«С 3 урока можно будет приступить к занятиям. Сообщайте родителям», - добавляют педагоги.

Отмечается, что сообщения поступили в 23, 45 и 63 школу.

На данный момент полиция города проводит проверку по факту вызова.

Александра Маслова