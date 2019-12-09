Новости
Размер со значением: кому жить в студии
9 Декабрь 2019, 10:00
Росстандарт сделал заявление о новом документе на автомобиль
9 Декабрь 2019, 09:45
«Леера-шампура» - иномарку «размотало» по дороге
9 Декабрь 2019, 09:33
«Не пускайте детей»: владивостокцев пугают минированием школ
9 Декабрь 2019, 09:11
Алексей Тимченко: «Активное участие предпринимателей Приморья в профильных исследованиях бизнеса – залог более грамотных управленческих решений в экономике региона»
9 Декабрь 2019, 09:00
Сбербанк сделал подарок пользователям приложения
9 Декабрь 2019, 08:30
Депутаты отдадут средства маткапитала «частникам»
9 Декабрь 2019, 07:30
Синоптики обещают дождь и сильный ветер в декабре
9 Декабрь 2019, 06:25
«Не пускайте детей»: владивостокцев пугают минированием школ
Несколько школ во Владивостоке сейчас проверяет полиция и спецслужбы, сообщает DEITA.RU.
Так, по сообщению очевидцев и городских пабликов, сегодня, 9 декабря, день у школьников и педагогов будет нелегким – в несколько образовательных учреждений города уже пришли сообщения о минировании.
«В здании школы проводится проверка. Вход в здание запрещён. Детей в школу не отправлять», - пишут учителя в пабликах.
«С 3 урока можно будет приступить к занятиям. Сообщайте родителям», - добавляют педагоги.
Отмечается, что сообщения поступили в 23, 45 и 63 школу.
На данный момент полиция города проводит проверку по факту вызова.
Александра Маслова