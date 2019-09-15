Не пустил в ряд: кому достанется штраф в случае ДТП

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Автолюбители, которые после обгона встраиваются в поток, рискуют нарваться на штрафы. Но не только они. Оштрафовать могут тех, кто не нарушал ПДД, а решил не пропускать наглеца, лезущего прямо под передний бампер. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Автовзгляд.

Есть разные ситуации, в которых особенно прыткие водители объезжают часть пробки и стараются вклиниться в ряд подальше впереди. Или превышают скорость, чтобы по левой стороне дороги обогнать медленную фуру или еле плетущийся поток, а потом улепетывают от машины со встречке обратно в ряд справа.

Как правило, такие водители ведут себя нагло, подрезают более спокойных автолюбителей и безмерно раздражают. Нередко они пытаются сдвинуть другие авто к обочине. Протестующие автолюбители сдвигаются ближе к идущей впереди авто, набирают скорость или другими способами не дают наглецу занять место в ряду – в отместку.

Но ГИБДД оштрафовать может именно того, кто отказался впустить машину в ряд. Логика проста: выезд на встречную полосу – чужое нарушение, которое вас не касается. А непропуск машины в полосу –это ваш просчет, и вас могут на этом поймать.

Штраф за такое нарушение составит полторы тысячи рублей для водителя, который помешал лихачу занять место в ряду. А уж если дерзкий экспериментатор попал в аварию – ГИБДД может посчитать виновными обоих, что еще больше усугубит последствия.

Анастасия Туркова

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