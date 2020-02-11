Не растут ни яблони, ни груши: что пришлют нам люди за рекой

Россия сохраняет статус крупнейшего в мире импортера яблок и груш, сообщает DEITA.RU по материалам Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США.

За дальневосточным овощным ажиотажем, связанным с ограничением поставок из Китая в связи с коронавирусной инфекцией, несколько отошла на второй план ситуация с самыми ходовыми фруктами: яблоками и грушами. Между тем, в России в целом, и в Приморье, в частности, с этими плодами не все хорошо. Уровень самообеспеченности фруктами и ягодами составил в 2019 году лишь 37,8%, тогда как плановый показатель Доктрины продовольственной безопасности - 60%.

По оценке заокеанских аналитиков, Россия в 2020 году закупит за рубежом 710 тысяч тонн яблок и 253 тысячи тонн груш. Это несколько меньше, чем в прошлом году: на 80 и 8 тысяч тонн соответственно. Но обольщаться не стоит - происходит это не из-за невиданного роста отечественного производства, а на фоне снижения реальных доходов российских потребителей.

Ведь даже в прекрасном докладе Минсельхоза России, рапортующем об отечественных рекордах по закладке садов, содержится некая недосказанность. Да, в 2019 году в России было заложено 18,1 тысяч га многолетних плодово-ягодных насаждений, и это очень хорошо. Но общие-то площади российских садов уменьшаются. В прошлом году, даже с учетом нового рекорда, их стало меньше более чем на 1 тысячу га, потому как выбыли из эксплуатации старые сады.

Регионами-лидерами по валовому сбору плодов и ягод в прошлом году стали Краснодарский край (498,4 тысяч тонн), Кабардино-Балкария (309,3 тысяч тонн), Дагестан (173,9 тысяч тонн), Волгоградская (161,2 тысяч тонн) и Московская (137,8 тысяч тонн) области.

В Приморье с яблоками и грушами все не задалось с самого начала. Украинские и белорусские переселенцы, прибывшие на берега Японского моря, пытались высаживать привезенные саженцы, но приморский климат западным образцам по вкусу не пришелся – не прижились. Дело дошло до того, что в Никольско-Уссурийской земской управе была принята резолюция, гласившая: «Садоводство, как дело бесполезное, - отставить».

Толчок приморскому садоводству дало открытие первой на Дальнем Востоке советской плодово-ягодной опытной станции под Уссурийском, выдавшей специальные районированные под местные условия сорта. За несколько десятков лет, на 1 января 1966 года, по всем категориям хозяйств в Приморском крае насчитывалось уже 10,7 тысяч га многолетних насаждений.

Но затем промышленное производство яблок и груш пошло на спад, а после и вовсе обвалилось. Сейчас абсолютное и подавляющее большинство приморских кислых ранеток и терпких груш выращивается в личных садах. Фермеры сейчас сады практически не садят - невыгодно, да и дачники усохшие яблони и груши раскорчевывают и садят редиску, которую горожане покупают более охотно.

А потому приморцы приобретают яблоки импортные, а также из других регионов страны. Во Владивостоке их выгоднее покупать мелким оптом, чтобы на всю семью хватило. По предложению одной из баз, ящик 13 кг краснодарских яблок «Лиголь» обойдется в 1050 рублей (81 рубль за 1 кг), ящик 10 кг бахчисарайских «Гигантов» - в 1250 рублей (125 рублей за 1 кг), а ящик 5 кг турецких груш в 1050 рублей (210 рублей за 1 кг). Плоды же китайские, в связи с прекращением крупных поставок, не найти.