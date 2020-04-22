Не системные и не образующие: приморские предприятия не вошли в список Минпромторга

Министерство промышленности и торговли составило первый список системообразующих предприятий страны, откуда исключило несколько приморских заводов, включив в него пока только одно предприятие, сообщает ИА DEITA.RU.

На сайте ведомства сообщается, что список был подготовлен в пятницу, 17 апреля, и опубликован в понедельник, 20 апреля. Если в первом списке было 305 предприятий, относящихся к промышленности и торговле, то пока ведомство определило только 246 предприятий, разделив их на 15 категорий, которые относятся к нескольким видам промышленности.

Так, из списка пропало пять крупных заводов Приморья: ПАО «Находкинский судоремонтный завод», ПАО ААК «Прогресс», ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод», ООО «ССК «Звезда» и АО «Восточная верфь».

Четыре завода из пяти относятся к судостроительной отрасли, только завод ПАО ААК «Прогресс» производит вертолеты. В новом списке его также не оказалось, однако управляющая компания предприятия АО «Вертолеты России» была добавлена в список системообразующих предприятий. В категории авиационная промышленность находится семь предприятий, шесть из которых являются холдинговыми предприятиями. Поэтому не исключено, что дочерняя организация продолжит свою работу в привычном режиме. Будут ли работать остальные производства, неизвестно. Все они являются коммерческими предприятиями, которыми не управляют государственные холдинги.

При этом в новый перечень было добавлено АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», в структуру которого входит девять заводов по ремонту и производству судов. Согласно учредительной документации, ССК «Звезда» не входит в структуру предприятия, также как и остальные судостроительные предприятия ранее представленные в перечне.

На сайте ведомства сообщается, что это не заключительный список предприятий. На этой неделе будет составлен еще один перечень системообразующих предприятий, в котором учтут еще 10 направлений, одно из которых «специализированное машиностроение». Не исключено, что приморские заводы могут включить в этот перечень. Помимо этого ведомство обещает дать список компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей, в прошлый реестр попал «ДНС-ритейл». Приморская компания специализируется на продаже компьютерной и бытовой техники.

Отметим, что правительство Приморья в начале апреля также определило список системообразующих организаций, имеющих краевое значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность для Приморского края. Всего в список вошло 90 предприятий.