Не скрыться: ГИБДД поставит камеры в авто россиян

Глава Минтранса России Евгений Дитрих анонсировал появление новых камер в салонах автомобилей россиян, сообщает DEITA.RU.



Эти фиксирующие устройства будут отслеживать поведение воителей за рулем. Сотрудник ГИБДД может онлайн наблюдать, насколько часто и как именно отвлекается водитель, как ведет себя, занимается ли посторонними делами во время движения.

Сейчас такие камеры вводят в маршрутных автобусах, но в перспективе их могут установить в салоны личных машин. Пока что полный инструментарий не готов, он находится в стадии разработки. Но уже сейчас известно, что устройства камеры будут подавать сигналы диспетчеру, если водитель схватился за мобильный телефон.

Если камера будет введена в действие, российских водителей ждет новая волна штрафов. Ведь констатировать факт отвлечения буде сотрудник полиции, а какое именно поведение может считаться серьезных рассеиванием внимания на дороге - он будет определять лично. Это может спровоцировать множество конфликтов и споров.

Евгений Дитрих назвал введение таких камер правильным решением в первую очередь для массовых перевозок - услуги таксомоторных компаний и муниципальный общественный транспорт.

Отметим, в России планомерно ужесточают правила перевозки людей в такси и автобусах. Так, на прошлой неделе Минтранс приготовил поправки в закон о таксомоторных перевозках. По ним будут серьезно ограничены в праве работать на маршрутах граждане, имеющие преступное прошлое.

Убийцы, насильники, террористы и истязатели после окончания срока заключения за руль сесть не смогут. А вот тем, кто будет осужден, например, за изнасилование условно - дадут зеленый свет. Работодатель буде требовать у кандидата справку о судимости.

С 1 октября вступили изменения в правила перевозки детей по экскурсионным маршрутам. Так, ввели обязательное наличие ремней безопасности во время всех поездок групп детей. Все дети должны быть пристегнуть не только на междугородних маршрутах, но и коротких поездках по городу.

Правда, такая мера чревата новым несправедливыми наказаниями для водителей. Заставить детей пристегнутыми всю дорогу практически нереально, и даже руководитель группы не в силах с этим справиться. Сам же шофер отвлекаться от дороги и постоянно контролировать ситуацию не может. А штрафовать будут, конечно же, водителя.

Василиий Кучин