Не спи: умные камеры выявят новые нарушения водителей

В столичные автобусы внедрили экспериментальные умные камеры видеонаблюдения за водителями. Специальный сканер лица не позволит автобусникам разговаривать по телефону, кушать и спать за рулем, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в мэрии Москвы, главная задача умной камера - распознать признаки усталости на лице водителя, чтобы подать специальный световой сигнал при первых же попытках заснуть, чтобы предотвратить возникновения ДТП.

Сотрудники правительства столицы страны заявили, что сразу после фиксации неадекватного состояния водителя автобуса, система включит световой и звуковой сигнал, чтобы привести работников общественного транспорта в чувства, а параллельно отправит соответствующее предупреждающее сообщение «живому» диспетчеру.

«Умная камера способна заменить малейшие изменения во внешнем виде людей: от положения рук на руле до опущения век от усталости на пару миллиметров», - поясняют в мэрии отмечая, что система направлена на борьбу и с другими опасными привычками московских водителей. Например, устройство быстро передаст информации о разговоре водителя по телефону во время езды, хамском поведении с пассажирами, фактах хищения денег за проезд и т.д.

«В случае если поведение водителя подвергает пассажиров опасности, он будет немедленно снят с линии. По каждому выявленному нарушению профильные специалисты будут разбираться отдельно», - отметили в мэрии.

Если работа экспериментальных камер в общественном транспорте Москвы покажут хороший результат, то в будущем устройства будут внедряться в муниципальные и частные автопарки по всей стране.

Екатерина Цой