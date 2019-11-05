«Не такие уж большие деньги»: питание первоклассника встанет в 6 тысяч

Депутаты рассматривают поправки в закон о питании младшеклассников в школах. В Совфеде считают, что платить за обеды детей должны родители, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении закон о правильном питании детей в младших классах школы. Если закон примут и его одобрит президент и Совфед, то правила питания детей с 1 по 4 класс изменятся.

Как пишет «Парламентская газета», предлагается сделать обязательным горячее и сбалансированное по возрасту и потребностям питание в школах, больницах и лагерях питание. При этом депутаты уверены, что такие обеды должны оплачиваться из бюджета.

Сейчас Совфед хочет поставить перед регионами задачу – посчитать, сколько денег надо заложить в бюджеты для обеспечения их школьников такими правильными обедами.

Однако не все сенаторы уверены, что на это надо тратить бюджетные деньги. Например, Владимир Бекетов примерно посчитал, что на каждый регион надо около 22 млрд рублей. Сенатор предложил обязать родителей оплачивать обеды детей в столовых. «Не такие уж большие деньги», – уверен Бекетов. Он также посчитал, что обеды первоклассника будут обходиться в 6 тысяч рублей в год, если родители будут частично оплачивать питание.

Елена Миронова