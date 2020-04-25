Не тихая «Тихая»: Грохот аварии разбудил жителей Владивостока

В субботу, 25 апреля, стало известно об аварии, которая произошла в микрорайоне «Тихая» в столице Приморья, сообщает ИА DEITA.RU.

В редакцию поступило сообщение от очевидцев аварии, которая произошла около 11 часов утра по улице Добровольского, 9. Водитель чёрного седана не справился с управлением и въехал в припаркованные автомашины. Владельцам трёх автомобилей - Toyota Vitz серого цвета, чёрной Toyota RAV4 и белой Toyota Probox придётся заплатить за ремонт автомобилей, подпорченных неаккуратным водителем.

Очевидцы предполагают, что виновник аварии, вероятно, находился в нетрезвом состоянии.

Наряд ГАИ прибыл на место через 10 минут после происшествия, однако водитель, врезавшийся в автомобили, уехал с места ДТП. Впрочем, спустя некоторое время шофёр вернулся. Свидетели отмечают, что оказалось, что водитель не является собственником автомобиля, и выплачивать компенсации мужчина собирается через суд, так как страховки у него нет.