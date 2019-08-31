Дождливые дни прошли. Жители и гости Приморья пытаются урвать последние теплые денечки. Что творится на популярном пляже бухты Щитовой под Владивостоком показали местные жители в субботу, 31 августа, сообщает DEITA.RU. Кадры, возмутившие приморцев, опубликовал популярный паблик dpskontrol_125rus.



Судя по ним, мору отвергло все то, что люди однажды туда выбросили. На берегу можно наблюдать различный мусор, от пластиковых бутылок до ненужных вещей. Стоит отметить, что больше всего поразили люди, которые лежали и загорали посреди мусорной кучи.

В социальных сетях тех, кто решил отдохнуть в грязи, жестко раскритиковали. «И народ лежит загорает в куче мусора нормально, видно, не привыкать», «Как можно не уважать себя настолько, чтоб лежать в этом мусоре и спокойно смотреть по сторонам», — пишут люди в социальных сетях.

Также приморцы отметили, что в те годы, когда были веревочники, мусора в бухтах было значительно меньше. «Раньше жаловались на верёвочников, но было чисто, и у моря не было не одной машины! А сейчас помойка, за то бесплатно! И что? Ведь это истина простая: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!» — возмущаются граждане.

Екатерина Брязгунова



