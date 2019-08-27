В июле 2019 года производители снизили цены на бензин, сообщает DEITA.RU по материалам Росстата.

Как ни удивительно, но в месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.

Всего Росстат насчитал, что топливо стало дешевле в десяти регионах — от 0,1% в Омской области и до пяти процентов в Оренбургской. Отмечено и подорожание в семи субъектах — от 1,2% в Саратовской области до 18,1% в Якутии.

Но что там творится у производителей, это их дело. Ведь несмотря на это их снижение, в среднем розничные цены в прошлом месяце превышали заявленные производителями в 2,1 раза против 1,9 раза в июле 2018-го.

И это еще не предел. До конца 2019 года эксперты ожидают роста цен на 5%. Однако самый глобальный рост состоится в 2020 году - тогда планируется введение новых акцизов на топливо.

Дмитрий Санников