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Не влезть в долги с кредиткой помогут нехитрые шаги
Выгоду может получать не только банк
При умелом использовании кредитные карты могут быть отличным инструментом поддержки, сообщает ИА DEITA.RU.
Многие боятся оформлять кредитную карту, вне зависимости от предлагающего такую возможность банка. Тем не менее, для регулярных трат это выгоднее, чем «классический» кредит.
Принципиально важно всегда помнить о длительности льготного периода, в течение которого использование кредитки бесплатно. В среднем это 55 дней, пишет «Лайфхакер». Траты, совершенные в одном месяце, можно компенсировать уже следующей зарплатой.
К выбору одного из множества предложений на кредитном рынке стоит подходить внимательно. Встречаются возможности с соблюдение некоторых условий вообще не платить за обслуживание карты. Кроме того, есть смысл отказаться от SMS-информирования о транзакциях, потому что серьезные банки все равно имеют мобильное приложение.
Снимать наличные с кредитки – плохая идея, потому что комиссия наверняка будет весьма серьезной. Лучше привыкайте платить сразу картой.