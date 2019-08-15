Эти три документа вы не обязаны предъявлять ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Действующий талон техосмотра. Прошли времена, когда требовалось его показывать. Сегодня подтверждением пройденного техосмотра стал полис ОСАГО.

Медицинская справка. На самом деле она нужна только тогда, когда вы сдаете экзамен в ГАИ для получения или замены водительского удостоверения.

ПТС. Нет правила, обязывающего вас возить его с собой. Более того, его лучше хранить в надежном месте, чтобы не потерялся: восстанавливать его, если вдруг решите продавать автомобиль, будет непросто.

Если инспектор все же требует эти документы, напомните ему статью 2.1.1 ПДД. В ней перечислены все документы, которые водитель обязан иметь при себе.

Анастасия Туркова