Как долго можно простоять на холостом ходу без вреда для двигателя, сообщает DEITA.RU

Холостой режим работы двигателя – сложный процесс, который обеспечивается правильной работой некоторых датчиков. Двигатель заглохнет, если появятся неисправности.

Использовать такой режим приходится довольно часто: в ожидании пассажиров или в пробках, например. И это может стать опасным, если не следовать рекомендациям автомехаников. Частые простои приведут к загрязнению двигателя, и эти тяжелые отложения можно будет убрать только механическим путем. Такой мотор будет нестабильным, шумным и менее мощным. Разрушившиеся отложения могут также забить каналы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, не стойте на холостом ходу больше пяти минут. Если довелось простоять так дольше – попробуйте потом некоторое время поездить на высоких оборотах, чтобы не осталось отложений.

Анастасия Туркова