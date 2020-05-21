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«Не все, что шевелится» - в Ухани ввели жесткий запрет
Ранее выданные лицензии на охоту будут аннулированы
В городе Ухань (Китай) приняли решение ограничить возможность охоты на диких животных, употреблять их мясо в пищу также запрещено, сообщает ИА DEITA.RU.
Ограничения распространяются и на разведение и продажу диких животных. Отметим, именно в Ухани по завершении прошлого года была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции.
Запрет налагается на всех наземных животных - тех, которые прописаны в государственных перечнях охраняемых видов, животные, которые представляют важную экономическую или научную ценность, а также тех, которые выращены человеком.
Однако исключения всё же будут, - например, будет разрешена охота по спецлицензии для научного изучения, а также для регуляции популяций и исследования источников эпидемических заболеваний, отмечает «Российская газета».
Желающим заниматься разведением диких животных в неволе для того, чтобы сохранить ценные виды, нужно будет обзавестись определённым разрешением от властей.
Лицензии, которые уже были выданы гражданам Китая, будут отозваны и аннулированы. Отмечается, что нововведение уже вступило в законную силу, и будет действовать на протяжении 5 лет.
Ранее сообщалось о найденном в Приморье гималайском медвежонке. Малыш, который остался без матери решил выйти к людям, попав в палаточный лагерь, откуда пушистую сироту доставили в Центр реабилитации для животных.