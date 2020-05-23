Не все дома: половина приморцев нарушает самоизоляцию

К обеду субботы, 23 мая, как минимум половина жителей крупных городов Приморья решила не сидеть дома, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, по состоянию на 13.00 местного времени во Владивостоке наблюдается 2,5 балла индекса самоизоляции.

Это означает, что 50% всех горожан к этому времени покинули свои жилища и находятся на улице, а остальная половина всё же решила лишний раз не рисковать и поберечь своё здоровье.

В соседнем от Владивостока Артёме местные жители, вероятно, менее сознательны, ибо индекс самоизоляции в городе-сателлите приморской столице составляет всего 2 балла.

Чуть выше — 2,1 балла демонстрирует город Уссурийск. Там находится новый госпиталь для больных коронавирусом, оперативно построенных по специальной федеральной программе.

Город Находка на Юге Приморья по-прежнему продолжает оставаться одним из основных очагов распространения коронавирусной инфекции в крае.

По всей видимости, именно поэтому его жители в большей степени предпочитают оставаться субботним днём по своим квартирам: индекс самоизоляции в Находке составляет 2,7 балла.

Ранее сообщалось о том, что за последние сутки в Приморском крае зафиксировано 53 новых случая заражения COVID-19. Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что ограничительные меры начнут постепенно сниматься как только показатели заболеваемости выйдут на устойчивое снижение.