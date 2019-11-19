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Не всем пенсионерам следует ожидать прибавки с Нового года
Первый день Нового, 2020 года ознаменуется финансовой прибавкой к пенсиям россиян. Повышение составит более шести с половиной процентов. Однако, не все пенсионеры смогут порадоваться проиндексированной пенсии, сообщает DEITA.RU.
Работающие пенсионеры не войдут в число получателей повышенной с 1 января пенсии. Как пишет издание «Ura.ru», получатели социальной пенсии смогут порадоваться прибавке лишь в апреле. Выплаты будут проиндексированы на семь процентов. У получателей военных пенсий индексация пройдёт ещё позже – лишь в октябре следующего года на четыре процента.
Гражданам, которые получают страховую пенсию и работают, прибавки с Нового года ожидать не стоит. Однако если сотрудник уволится, в том числе временно, индексация выплат будет начислена со следующего после увольнения месяца.
Ранее сообщалось, что заморозка индексации пенсий работающим пенсионерам позволила сэкономить более 350 миллиардов рублей на 2020 год.
Софья Корф