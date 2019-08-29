Перед началом нового учебного года в социальных сетях активно обсуждается, на что будут сданы деньги в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

Оживленный диалог вызвала публикация в mestopro_khb, в которой один из родителей поинтересовался, а сдают ли другие граждане деньги на оформление учебного заведения на 1 сентября, День учителя, Новый год и другие праздники. «На такие расходы, как шарики, оформление и так далее?» — уточнил очередной возмущенный родитель, когда узнал, сколько нужно сдать денег.

Оказывается, что сдавать деньги на нужды школы или класса — хочешь не хочешь — приходится. Большинство родителей уверяют, что данные суммы незначительны. «Мы сдаем только на нужды класса по 100 рублей в месяц. На наших же детей эти деньги идут: чаепития, подарки на день рождения. На ремонт один раз собрали, постелили линолеум в классе и забыли...», «У нас ничего не собирает школа. Собираем классом на расходы класса (вода, тетради, картридж), все, что для детей», «Мы постоянно, каждый год, сдаём на нужды класса, на ремонт школы, на подарки детям, на подарки учителю. Сдаём разово на год... сумму определяют на собрании», — пишут родители, которые считают, что сдавать деньги на реальные нужды не только правильно, но и необходимо.

В некоторых учебных заведениях, правда, суммы несколько существеннее. «Мы в класс по пять тысяч на каждый триместр сдаём. На мыло, воду, салфетки, бумагу, наклейки и прочее», «У нас, чтобы пойти в 10-й класс, надо сдать три тысячи. Естественно оформляют как матпомощь», — пишут россияне.

Нашлись и те, кто подтвердил, что на оформление школы сдаются деньги в обязательном порядке. «На класс по 200 рублей ежемесячно, у старшеклассника по 300. Плюс незначительные расходы по оформлению школы, если надо. Если хотите праздника для ребенка, скидываетесь, дело добровольное. Только находятся те родители, которые живут за счёт других, ничего не сдают, типа нашему ребенку это не надо, а пользуются все! Ребенку же не откажешь и не выгонишь с праздника», — сетуют те, кто хочет малышу создать настоящий праздник и прикладывает для этого максимум усилий.

Одна женщина написала, что оформление школы еще можно понять, а «обязательный» букет директору – уже нет. «Ладно — оформление класса. Нам директор сказала, чтобы от класса ей букет подарили на линейку. Вот думаю: полыни надергать что ли», — смеется она.

Стоит отметить, что значительная часть родителей заявила, что не сдавали и не собираются сдавать ни копейки. Некоторые отмечают, что если бы были банковские реквизиты от школы с назначением платежа — другое дело, а так не понятно, куда уходят деньги.

Екатерина Брязгунова