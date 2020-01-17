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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Не выходил из укрытия» - подросток спрятался от всех на сотовой вышке

вышка

Юный житель Петропавловска-Камчатского ушел из школы после серьезного скандала и пропал. Школьника искали с полицией, и нашли на вышке сотовой связи, сообщает DEITA.RU.

Как пишут в Следственном Комитете края, к поиску подростка подключили полицию и добровольцев. Молодого человека нашли за стадионом – юноша решил спрятаться ото всех на вышке мобильной связи.

«Сначала подросток отказывался выходить из укрытия. Потом пришла его мать – ей удалось уговорить сына спуститься», - сообщили в ведомстве.

Сейчас следствие проверяет все обстоятельства и причины происшествия. Отмечается, что уже началась доследственная проверка.

Александра Маслова

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