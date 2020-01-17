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«Не выходил из укрытия» - подросток спрятался от всех на сотовой вышке
Юный житель Петропавловска-Камчатского ушел из школы после серьезного скандала и пропал. Школьника искали с полицией, и нашли на вышке сотовой связи, сообщает DEITA.RU.
Как пишут в Следственном Комитете края, к поиску подростка подключили полицию и добровольцев. Молодого человека нашли за стадионом – юноша решил спрятаться ото всех на вышке мобильной связи.
«Сначала подросток отказывался выходить из укрытия. Потом пришла его мать – ей удалось уговорить сына спуститься», - сообщили в ведомстве.
Сейчас следствие проверяет все обстоятельства и причины происшествия. Отмечается, что уже началась доследственная проверка.
Александра Маслова