Не выросли: подорожание авиабилетов опровергли

Цены на самолёт остались в пределах нормы, сообщает DEITA.RU.

После широкого освещения темы якобы возникшего подорожания авиаперелётов в России крупнейший сервис поиска авиабилетов Aviasales провёл собственно исследование данного вопроса.

Как оказалось, на поверку путешествия на самолётах увеличились в цене всего лишь на 1,35% за период с январь до август текущего года.

Эксперты отмечают, что данный рост намного ниже уровня инфляции, подорожание на величину которой согласовано с ФАС. Ранее ведомство уже заявляло, что не видит оснований для увеличения стоимости авиабилетов.

При этом, и профильные министерства, и Росстат заявляли о росте цен. Так или иначе, но на данный момент, по информации Aviasales, средняя цена билета остановилась на отметке в 14 тысяч 470 рублей.

Дмитрий Шевченко