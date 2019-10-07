«Не яма, а пропасть»: России грозит отстранение от двух Олимпиад

Российским спортсменам грозит отстранение сразу от двух Олимпийских игр из-за допингового скандала. Об этом сообщает DEITA.RU.

Сложившуюся ситуацию с обвинениями WADA московского антидопингового центра в систематической фальсификации допинг-проб российских спортсменов перед выступлением на международных соревнованиях в две тысячи восемнадцатом году прокомментировал руководитель РУСАДА Юрий Ганус.

«Я не знаю, что нам делать, если проблема усугубится. Если подозрения WADA подтвердятся - российский спорт придется вытаскивать уже не из ямы, а из пропасти», - посетовал Ганус отметив, что не успела Россия оправиться после прошлогоднего скандала и восстановиться в правах, как новая, еще более критическая, волна проблем проникла в российский спорт.

Отметим, окончательный ответ по поводу допингового скандала должен поставить точку в конфликте с WADA. Профильные спортивные ведомства России предоставят объяснение по вышеописанному поводу в среду, девятого октября. На кону стоит участие российских спортсменов сразу в двух грядущих Олимпийских Играх - в две тысячи двадцатом году в Токио и две тысячи двадцать втором в Пекине.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство подозревает Московскую лабораторию в подтасовке допинг-проб более двух сот спортсменов России, результаты которых были переданы из базы учреждения в WADA сразу после снятия карательных санкций с РУСАДА.

Екатерина Цой