Россияне активно обсуждают запрет на возврат непроданных продуктов, который вступает в силу 6 июня, сообщает DEITA.RU.

Граждане, узнав, что запрет коснется товаров со сроком годности до 30 дней, были крайне возмущены. Запрет коснется в первую очередь молочных и мясеных продуктов, а также фруктов и овощей.

«Я уже жду не дождусь, когда ценник будет на все настолько высок, что начнется массовая смертность от голода и начнется каннибализм. Интересно хоть тогда русские власти поймут, что выбрана неправильная политика», «Уже не знают, что придумать, лишь бы цены поднять...», «Ребят, не злите народ, не злите.... А то иногда и терпению приходит конец», — пишут комментаторы в соцсетех.

Интересно, что нашлись граждане, которые четко понимают, куда уйдет просрочка и как с этим бороться. «Кроме того, большие "просрочки" отправятся на переработку: в салаты и другие блюда... " Что!? Серьезно! Да так давно уже делают, а они только сейчас решили в этом признаться?! Конечно, те, кто не привязан к власти не люди, а скот, который можно кормить, чем попало, как свиней, все отходы отдавать, это же россияне, у них в желудках и гвозди переварятся», «Ну и не надо покупать их готовые салатики. Раньше их не продавали и жили как то, сами готовили. А сейчас обленились и молодые и старые, лучше с просрочкой есть, чем самим делать», — уверены негодующие россияне.

Екатерина Брязгунова