Неадекватная мать притесняет инвалида-колясочника

Ругань, крики и сломанный пандус - атрибуты, которые сопровождают семью инвалида во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

В редакцию поступило сообщение матери, которая проживает с взрослым сыном, передвигающимся на инвалидной коляске. Женщина рассказала, что через суд удалось добиться установки специального пандуса, чтобы сыну было удобно заезжать в подъезд. Однако позже спокойной жизни с удобным приспособлением пришёл конец.

По словам автора обращения, деревянный пандусом пользовался весь подъезд. Однако позже пандус сломали, из-за чего владельцы были вынуждены закрыть его на замок.

«Когда мы хотели ставить пандус, все были против, мы через прокуратуру, через суд всё ставили. А как пандус появился всем он вдруг нужен стал. Готовы были по этому пандусу и мебель возить», - рассказала мать инвалида.

Новый этап проблема приобрела после активизации соседки, которая по словам автора обращения «полный неадекват, всю беременность ходила пьяная да еще и наркотиками увлекается».

Девушка просила ключ от пандуса, мотивируя это удобством спуска детской коляски. Однако, хозяева пандуса ключ соседке не предоставили. По словам матери инвалида, пандус спроектирован специально под размер инвалидной коляски и для детского «транспорта» просто физически не подойдёт.

После отказа, девушка занялась вредительством, как отмечает автор сообщения - неоднократно срывала информационные таблички и знак «инвалид». Более того, мать инвалида сообщает, что девушка грозилась сломать замок и крепления на пандусе.

Мать с сыном инвалидом попросту боятся остаться без приспособления, установленного с большим трудом. Обращение к участковому, по словам матери не принесло результатов. DEITA.RU будет следить за развитием ситуации.

Софья Корф