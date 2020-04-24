Неадекватный водитель Пробокса устроил ДТП и скрылся

В городе Большой Камень Приморского края произошло ДТП, виновник которого решил уйти от ответственности, сообщает DEITA.RU.

На кадрах видео с автомобильного регистратора видно, как водитель белой машины марки Toyota Probox сначала совершает неадекватные кульбиты на дороге, а затем врезается в одиноко стоящую иномарку в одном из дворов спального района города.

По информации очевидцев, авария произошла по адресу: улица Приморского комсомола, 25. Время аварии — примерно 12 часов дня.

Кроме этого, сообщается, что после того, как явно неадекватный водитель въехал в чужое авто, он поспешил скрыться. Однако, судя по словам местных жителей, он решил далеко не уезжать и бросил свою машину где-то рядом с местом ДТП.

Узнать виновника аварии можно по спущенному колесу, которое он, по всей видимости, спустил во время многочисленных заездов на тротуары.